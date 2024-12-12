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Байден схвалив ще один пакет військової допомоги Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 12 грудня 2024, 22:00
Байден схвалив ще один пакет військової допомоги Україні
Фото - Getty Images

Президент США Джо Байден у четвер, 12 грудня, схвалив ще один пакет військової допомоги Україні.

Джерело: про це на брифінгу сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами Кірбі, до пакета військової допомоги Києву увійшли "додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерію, дрони та броньовані машини".

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Він зауважив, що це вже 72-ий такий пакет допомоги, що надається в межах повноважень президента США зі скорочень, тобто зброя передається зі складів американської армії.

"Ми продовжимо надавати додаткові пакети допомоги аж до завершення роботи цієї адміністрації", – наголосив представник Білого дому.

Перед тим Міністерство оборони США оголосило про новий значний пакет безпекової допомоги Україні на майже мільярд американських доларів 7 грудня.

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Цю допомогу виділили у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає замовлення зброї в американських виробників.

Нині адміністрація Байдена використовує залишок схвалених Конгресом коштів, аби передати Україні військову допомогу.

Днями радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван пообіцяв передачу Україні сотень тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки до середини січня.

Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив НАТО та українську сторону у готовності повністю використати фінансування для України, авторизоване Конгресом.

допомога УкраїніБайден
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