Байден одобрил еще один пакет военной помощи Украине

Президент США Джо Байден в четверг, 12 декабря, одобрил еще один пакет военной помощи Украине.

Источник: об этом на брифинге сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Кирби, в пакет военной помощи Киеву вошли "дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерия, дроны и бронированные машины".

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Он отметил, что это уже 72-й такой пакет помощи, предоставляемый в рамках полномочий президента США по сокращениям, то есть оружие передается со складов американской армии.

"Мы продолжим предоставлять дополнительные пакеты помощи вплоть до завершения работы этой администрации", – подчеркнул представитель Белого дома.

Перед тем Министерство обороны США объявило о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности на почти миллиард американских долларов 7 декабря.

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Эту помощь выделили в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает заказ оружия у американских производителей.

Сейчас администрация Байдена использует остаток одобренных Конгрессом средств, чтобы передать Украине военную помощь.

На днях советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пообещал передачу Украине сотен тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники до середины января.

Госсекретарь Энтони Блинкен заверил НАТО и украинскую сторону в готовности полностью использовать финансирование для Украины, авторизованное Конгрессом.