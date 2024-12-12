Окупанти 42 рази обстріляли Сумщину, пошкодили автівки та будинок
Четвер, 12 грудня 2024, 23:36
Російська армія 12 грудня 42 рази обстріляла прикордонні території Сумщини, вибухи зафіксували в 9 громадах області.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 42 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 112 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".
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Деталі: У Великописарівській громаді внаслідок атаки пошкоджено легковий автомобіль.
У Сумській громаді зафіксовано обстріл БПЛА типу "Ланцет" (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено легковий автомобіль та житловий будинок.