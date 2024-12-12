Оккупанты 42 раза обстреляли Сумскую область, повредили машины и дом
Четверг, 12 декабря 2024, 23:36
Российская армия 12 декабря 42 раза обстреляла приграничные территории Сумщины, взрывы зафиксировали в 9 общинах области.
Источник: Сумская ОВА
Дословно: "В течение дня россияне совершили 42 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 112 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".
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Детали: В Великописаревской громаде в результате атаки поврежден легковой автомобиль.
В Сумской громаде зафиксирован обстрел БПЛА типа "Ланцет" (1 взрыв). В результате обстрела поврежден легковой автомобиль и жилой дом.