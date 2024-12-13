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У Харкові "Шахед" влучив у дах житлового будинку: спалахнула пожежа

Іван Д'яконов, Ірина БалачукП'ятниця, 13 грудня 2024, 08:33
У Харкові Шахед влучив у дах житлового будинку: спалахнула пожежа
Фото ДСНС

В Індустріальному районі Харкова зафіксовано удар російського безпілотника по п’ятиповерховому житловому будинку.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов в Telegram, ДСНС у Telegram 

Пряма мова: "У місті приліт "Шахеда" у житловий будинок в Індустріальному районі. Попередньо – потрапляння у дах пʼятиповерхівки. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило".

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Доповнено: Вранці у ДСНС повідомили, що окупанти вдарили по житловому будинку у Харкові близько 01:40 ночі. 

 
Фото ДСНС

Дослівно ДСНС: "13 грудня близько 01:40 ворожий БпЛА влучив у дах п'ятиповерхівки. Виникла пожежа. Пошкоджена покрівля житлового будинку та скління вікон. Попередньо без постраждалих". 

 
Фото ДСНС

Деталі: Повідомляється, що рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На місці події працювали сапери та психологи ДСНС.
 

безпілотникиповітряна тривогаХарків
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