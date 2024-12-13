У Харкові "Шахед" влучив у дах житлового будинку: спалахнула пожежа
В Індустріальному районі Харкова зафіксовано удар російського безпілотника по п’ятиповерховому житловому будинку.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов в Telegram, ДСНС у Telegram
Пряма мова: "У місті приліт "Шахеда" у житловий будинок в Індустріальному районі. Попередньо – потрапляння у дах пʼятиповерхівки. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило".
Доповнено: Вранці у ДСНС повідомили, що окупанти вдарили по житловому будинку у Харкові близько 01:40 ночі.
Дослівно ДСНС: "13 грудня близько 01:40 ворожий БпЛА влучив у дах п'ятиповерхівки. Виникла пожежа. Пошкоджена покрівля житлового будинку та скління вікон. Попередньо без постраждалих".
Деталі: Повідомляється, що рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На місці події працювали сапери та психологи ДСНС.