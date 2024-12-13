У Харкові "Шахед" влучив у дах житлового будинку: спалахнула пожежа

В Індустріальному районі Харкова зафіксовано удар російського безпілотника по п’ятиповерховому житловому будинку.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов в Telegram, ДСНС у Telegram

Пряма мова: "У місті приліт "Шахеда" у житловий будинок в Індустріальному районі. Попередньо – потрапляння у дах пʼятиповерхівки. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило".

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Доповнено: Вранці у ДСНС повідомили, що окупанти вдарили по житловому будинку у Харкові близько 01:40 ночі.

Фото ДСНС

Дослівно ДСНС: "13 грудня близько 01:40 ворожий БпЛА влучив у дах п'ятиповерхівки. Виникла пожежа. Пошкоджена покрівля житлового будинку та скління вікон. Попередньо без постраждалих".

Фото ДСНС

Деталі: Повідомляється, що рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На місці події працювали сапери та психологи ДСНС.

