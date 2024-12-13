В Харькове "Шахед" попал в крышу жилого дома: вспыхнул пожар

В Индустриальном районе Харькова зафиксирован удар российского беспилотника по пятиэтажному жилому дому.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, ГСЧС в Telegram

Прямая речь: "В городе прилет "Шахеда" в жилой дом в Индустриальном районе. Предварительно – попадание в крышу пятиэтажки. Информации о пострадавших на данную минуту не поступало".

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Дополнено: Утром в ГСЧС сообщили, что оккупанты ударили по жилому дому в Харькове около 01:40 ночи.

Фото ГСЧС

Дословно ГСЧС: "13 декабря около 01:40 вражеский БпЛА попал в крышу пятиэтажки. Возник пожар. Повреждена кровля жилого дома и остекление окон. Предварительно без пострадавших".

Фото ГСЧС

Детали: Сообщается, что спасатели оперативно ликвидировали пожар. На месте происшествия работали саперы и психологи ГСЧС.