США готують візові обмеження для посадовців Грузії – The Hill

Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала нові санкції, включно з візовими обмеженнями для офіційних осіб Грузії та їхніх родин. Це рішення прийнято, зокрема, у зв’язку з силовим придушенням акцій протесту проти дій правлячої партії "Грузинська мрія", яка, на думку критиків, направляє країну до рук Росії.

Джерело: The Hill

Деталі: Видання зазначає, що санкції будуть спрямовані на осіб, причетних до зриву виборчого процесу в Грузії. Імена людей, на яких накладено обмеження, традиційно не розголошуються.

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Як зазначає The Hill, це рішення стало продовженням інших заходів адміністрації Байдена, серед яких призупинення стратегічного партнерства між США та Грузією.

Американські законодавці критикують адміністрацію Байдена за недостатньо рішучі дії, зокрема відсутність санкцій проти Бідзини Іванішвілі, засновника та фактичного лідера правлячої партії "Грузинська мрія", який сколотив свої статки у Росії.

Сенатори також висловлюють занепокоєння тим, що влада Грузії вдається до методів, які використовує Росія, придушуючи опозицію та обмежуючи демократичні свободи.

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"Ми не змогли відреагувати значним чином, щоби змінити розрахунки керівництва "Грузинської мрії". Вони не платять жодної ціни за свої дії, оскільки кидають виклик волі народу", – заявила сенаторка Джин Шахін під час засідання Сенату.

"Примари Російської імперії все ще присутні в цій країні (Грузії – ред.)", – сказав Сенатор Джим Ріш. "Це включає тортури, арешти та інші методи старого Радянського Союзу", – додає Ріш.

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