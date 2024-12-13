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США готовят визовые ограничения для чиновников Грузии – The Hill

Иван ДьяконовПятница, 13 декабря 2024, 02:53
США готовят визовые ограничения для чиновников Грузии – The Hill
Джо Байден. Фото: Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена анонсировала новые санкции, включая визовые ограничения для официальных лиц Грузии и их семей. Это решение принято, в частности, в связи с силовым подавлением акций протеста против действий правящей партии "Грузинская мечта", которая, по мнению критиков, направляет страну в руки России.

Источник: The Hill

Детали: Издание отмечает, что санкции будут направлены на лиц, причастных к срыву избирательного процесса в Грузии. Имена людей, на которых наложены ограничения, традиционно не разглашаются.

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Как отмечает The Hill, это решение стало продолжением других мер администрации Байдена, среди которых приостановление стратегического партнерства между США и Грузией. 

Американские законодатели критикуют администрацию Байдена за недостаточно решительные действия, в частности отсутствие санкций против Бидзины Иванишвили, основателя и фактического лидера правящей партии "Грузинская мечта", который сколотил свое состояние в России.

Сенаторы также выражают обеспокоенность тем, что власти Грузии прибегают к методам, которые использует Россия, подавляя оппозицию и ограничивая демократические свободы.

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"Мы не смогли отреагировать значительным образом, чтобы изменить расчеты руководства "Грузинской мечты". Они не платят никакой цены за свои действия, поскольку бросают вызов воле народа", – заявила сенатор Джин Шахин во время заседания Сената.

"Призраки Российской империи все еще присутствуют в этой стране (Грузии – ред.)", – сказал Сенатор Джим Риш. "Это включает пытки, аресты и другие методы старого Советского Союза", – добавляет Риш.

Предыстория:

  • Ситуация в Грузии будет одной из тем встречи Совета министров иностранных дел стран ЕС 16 декабря, в частности, поднимут вопрос ограничительных мер.
  • Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что в Брюсселе уже ведется подготовительная работа по санкциям против грузинских властей.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что Запад недостаточно решительно отреагировал на ситуацию в Грузии и усилия России по установлению контроля над этим государством.
  • По данным СМИ, рассматривают возможность приостановления визовой либерализации для владельцев грузинских дипломатических паспортов
  • Государства Балтии и Украина уже ввели национальные санкции против ряда грузинских чиновников, в том числе Иванишвили. 

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