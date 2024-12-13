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Україна була під масованим ракетним обстрілом: ракети фіксували у низці областей

Іван Д'яконов, Ірина БалачукП'ятниця, 13 грудня 2024, 07:22
Україна була під масованим ракетним обстрілом: ракети фіксували у низці областей
мапа повітряних тривог

Російські війська запустили по Україні велику кількість ракет, у зв’язку з чим в усіх регіонах оголошували повітряну тривогу.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Зокрема, групу крилатих ракет зафіксували на Херсонщині, на сході Миколаївщини. Вони рухалися на північ/північний схід.

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Згодом стало відомо, що ракети з Миколаївщини продовжують рух на Кіровоградщину, ракети з Сумщини летять на Чернігівщину, Київщину та Полтавщину.

Групи ракет на Кіровоградщині продовжують рух на Черкащину.

Також Повітряні сили повідомили про зліт з аеродрому Саваслейка МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

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Крім того, триває дронова атака окупантів.  

Доповнено: Після 8:00 Повітряні сили повідомили, що ракети рухаються на захід України – Вінниччину, Хмельниччину, Тернопільщину, Черкащину та Івано-Франківщину.

Близько 9 ранку Повітряні сили повідомили про "Кинджал", який рухався на Житомир, а потім на північ Хмельниччини, звідти на Тернопільщину, Івано-Франківщину і Закарпаття.

Також повідомляється про групи ракет з Херсонщини в напрямку Миколаївщини.

ЗМІ повідомляють про вибухи в Одесі, на Хмельниччині та на Івано-Франківщині.  

Міненерго зазначило, що окупанти атакують енергетику. Наразі в Україні ввели екстрені відключення світла.

Оновлено: О 10:03 тривоги почали скасовувати. Повітряні сили повідомили про відбій загрози.

повітряна тривогаракетний удар
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