Україна була під масованим ракетним обстрілом: ракети фіксували у низці областей
Російські війська запустили по Україні велику кількість ракет, у зв’язку з чим в усіх регіонах оголошували повітряну тривогу.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Зокрема, групу крилатих ракет зафіксували на Херсонщині, на сході Миколаївщини. Вони рухалися на північ/північний схід.
Згодом стало відомо, що ракети з Миколаївщини продовжують рух на Кіровоградщину, ракети з Сумщини летять на Чернігівщину, Київщину та Полтавщину.
Групи ракет на Кіровоградщині продовжують рух на Черкащину.
Також Повітряні сили повідомили про зліт з аеродрому Саваслейка МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".
Крім того, триває дронова атака окупантів.
Доповнено: Після 8:00 Повітряні сили повідомили, що ракети рухаються на захід України – Вінниччину, Хмельниччину, Тернопільщину, Черкащину та Івано-Франківщину.
Близько 9 ранку Повітряні сили повідомили про "Кинджал", який рухався на Житомир, а потім на північ Хмельниччини, звідти на Тернопільщину, Івано-Франківщину і Закарпаття.
Також повідомляється про групи ракет з Херсонщини в напрямку Миколаївщини.
ЗМІ повідомляють про вибухи в Одесі, на Хмельниччині та на Івано-Франківщині.
Міненерго зазначило, що окупанти атакують енергетику. Наразі в Україні ввели екстрені відключення світла.
Оновлено: О 10:03 тривоги почали скасовувати. Повітряні сили повідомили про відбій загрози.