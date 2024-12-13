Украина была под массированным ракетным обстрелом: ракеты фиксировали в ряде областей
Российские войска запустили по Украине большое количество ракет, в связи с чем во всех регионах объявляли воздушную тревогу.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В частности, группу крылатых ракет зафиксировали на Херсонщине, на востоке Николаевщины. Они двигались на север/северо-восток.
Позже стало известно, что ракеты из Николаевской области продолжают движение на Кировоградщину, ракеты с Сумщины летят в Черниговскую, Киевскую и Полтавскую области.
Группы ракет на Кировоградщине продолжают движение в Черкасскую область.
Также Воздушные силы сообщили о взлете с аэродрома Саваслейка МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".
Кроме того, продолжается дроновая атака оккупантов.
Дополнено: После 8:00 Воздушные силы сообщили, что ракеты движутся на запад Украины – Винницкую, Хмельницкую, Тернопольскую, Черкасскую и Ивано-Франковскую области.
Около 9 утра Воздушные силы сообщили о "Кинжале", который двигался на Житомир, а затем на север Хмельницкой области, оттуда на Тернопольщину, Ивано-Франковщину и Закарпатье.
Также сообщается о группах ракет с Херсонщины в направлении Николаевщины.
СМИ сообщают о взрывах в Одессе, в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
Минэнерго отметило, что оккупанты атакуют энергетику. Сейчас в Украине ввели экстренные отключения света.
Обновлено: В 10:03 тревоги начали отменять. Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.