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Украина была под массированным ракетным обстрелом: ракеты фиксировали в ряде областей

Иван Дьяконов, Ирина БалачукПятница, 13 декабря 2024, 07:22
Украина была под массированным ракетным обстрелом: ракеты фиксировали в ряде областей
карта воздушных тревог

Российские войска запустили по Украине большое количество ракет, в связи с чем во всех регионах объявляли воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В частности, группу крылатых ракет зафиксировали на Херсонщине, на востоке Николаевщины. Они двигались на север/северо-восток.

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Позже стало известно, что ракеты из Николаевской области продолжают движение на Кировоградщину, ракеты с Сумщины летят в Черниговскую, Киевскую и Полтавскую области.

Группы ракет на Кировоградщине продолжают движение в Черкасскую область.

Также Воздушные силы сообщили о взлете с аэродрома Саваслейка МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

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Кроме того, продолжается дроновая атака оккупантов. 

Дополнено: После 8:00 Воздушные силы сообщили, что ракеты движутся на запад Украины – Винницкую, Хмельницкую, Тернопольскую, Черкасскую и Ивано-Франковскую области.   

Около 9 утра Воздушные силы сообщили о "Кинжале", который двигался на Житомир, а затем на север Хмельницкой области, оттуда на Тернопольщину, Ивано-Франковщину и Закарпатье.

Также сообщается о группах ракет с Херсонщины в направлении Николаевщины.

СМИ сообщают о взрывах в Одессе, в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. 

Минэнерго отметило, что оккупанты атакуют энергетику. Сейчас в Украине ввели экстренные отключения света.

Обновлено: В 10:03 тревоги начали отменять. Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.

воздушная тревогаракетный удар
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