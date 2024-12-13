Росіяни атакують енергетику – Міненерго

Вранці 13 грудня Росія завдає масованого удару по українській енергетиці, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Джерело: Галущенко у Facebook, Укренерго у Telegram

Пряма мова Галущенка: "Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом. Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

Реклама:

Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження".

Деталі: Укренерго повідомило, що через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти відключень електроенергії буде більше.

"З актуальним графіком відключень можете ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго", – повідомили в Укренерго.

РЕКЛАМА:

Передісторія: