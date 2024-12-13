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Росіяни атакують енергетику – Міненерго

Ірина БалачукП'ятниця, 13 грудня 2024, 08:46
Росіяни атакують енергетику – Міненерго
Фото ілюстративне з Facebook Германа Галущенка

Вранці 13 грудня Росія завдає масованого удару по українській енергетиці, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Джерело: Галущенко у Facebook, Укренерго у Telegram

Пряма мова Галущенка: "Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом. Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

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Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження".

Деталі: Укренерго повідомило, що через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти відключень електроенергії буде більше.

"З актуальним графіком відключень можете ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго", – повідомили в Укренерго.

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Передісторія:

ракетний ударенергетика
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