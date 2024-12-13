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США надають Україні новий пакет допомоги на $500 млн  

Ірина БалачукП'ятниця, 13 грудня 2024, 07:33
США надають Україні новий пакет допомоги на $500 млн  
Фото pixabay.com

США нададуть Україні новий пакет зброї та обладнання вартістю $500 млн, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Джерело: Держдепартамент США

Дослівно Держдеп: "У рамках збільшення допомоги у сфері безпеки, про яке президент Байден оголосив 26 вересня, Сполучені Штати надають ще один значний пакет терміново необхідної зброї та обладнання нашим українським партнерам, які захищаються від триваючих атак Росії.

Ця додаткова допомога, надана в рамках попередніх скорочень запасів Міністерства оборони, оцінюється в 500 мільйонів доларів".

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Деталі: Повідомляється, що у новий пакет входять:

  • боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
  • безпілотні літальні апарати (UAS);
  • захищені від мін і засідок транспортні засоби (MRAP);
  • високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);
  • легкі тактичні машини;
  • засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї,
  • протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
  • важкі протитанкові ракети (TOW);
  • боєприпаси для стрілецької зброї;
  • гранати і тренувальне обладнання;
  • обладнання і боєприпаси для підривних робіт;
  • а також запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортні засоби.

"Сполучені Штати та понад 50 країн світу об'єднали зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії", – йдеться в повідомленні Держепу.

СШАдопомога Українізброя
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