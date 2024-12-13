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США предоставляют Украине новый пакет помощи на $500 млн

Ирина БалачукПятница, 13 декабря 2024, 07:33
США предоставляют Украине новый пакет помощи на $500 млн
Фото pixabay.com

США предоставят Украине новый пакет оружия и оборудования стоимостью $500 млн, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Источник: Госдепартамент США

Дословно Госдеп: "В рамках увеличения помощи в сфере безопасности, о котором президент Байден объявил 26 сентября, Соединенные Штаты предоставляют еще один значительный пакет срочно необходимого оружия и оборудования нашим украинским партнерам, которые защищаются от продолжающихся атак России.

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Эта дополнительная помощь, предоставленная в рамках предыдущих сокращений запасов Министерства обороны, оценивается в 500 миллионов долларов".

Детали: Сообщается, что в новый пакет входят:

  • боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • беспилотные летательные аппараты (UAS);
  • защищенные от мин и засад транспортные средства (MRAP);
  • высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);
  • легкие тактические машины;
  • средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия,
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • тяжелые противотанковые ракеты (TOW);
  • боеприпасы для стрелкового оружия;
  • гранаты и тренировочное оборудование;
  • оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
  • а также запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортные средства.

"Соединенные Штаты и более 50 стран мира объединили усилия, чтобы обеспечить Украине возможности, необходимые для защиты от российской агрессии", – говорится в сообщении Госдепа.

СШАпомощь Украинеоружие
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