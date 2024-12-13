США предоставляют Украине новый пакет помощи на $500 млн

США предоставят Украине новый пакет оружия и оборудования стоимостью $500 млн, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Источник: Госдепартамент США

Дословно Госдеп: "В рамках увеличения помощи в сфере безопасности, о котором президент Байден объявил 26 сентября, Соединенные Штаты предоставляют еще один значительный пакет срочно необходимого оружия и оборудования нашим украинским партнерам, которые защищаются от продолжающихся атак России.

Реклама:

Эта дополнительная помощь, предоставленная в рамках предыдущих сокращений запасов Министерства обороны, оценивается в 500 миллионов долларов".

Детали: Сообщается, что в новый пакет входят:

боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

беспилотные летательные аппараты (UAS);

защищенные от мин и засад транспортные средства (MRAP);

высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);

легкие тактические машины;

средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия,

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

тяжелые противотанковые ракеты (TOW);

боеприпасы для стрелкового оружия;

гранаты и тренировочное оборудование;

оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

а также запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортные средства.

"Соединенные Штаты и более 50 стран мира объединили усилия, чтобы обеспечить Украине возможности, необходимые для защиты от российской агрессии", – говорится в сообщении Госдепа.