Росіяни гатили по Нікопольщині: пошкоджені будинки, ЛЕП і газогін

Пізно ввечері 12 грудня російські загарбники актували Нікопольщину артилерію та дроном-камікадзе – пошкодили житло, лінію електропередач та газогін.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова очільника області: "Майже до опівночі агресор атакував Нікопольщину. Застосував артилерію і дрон-камікадзе. Поцілив по райцентру та Покровській громаді. Пошкоджені 7 приватних будинків, лінія електропередач і газогін".

Реклама:

Деталі: За словами Лисака, загиблих та постраждалих немає.

Фото з Telegram Сергія лисака

Вранці по всій Україні лунає тривога – Росія завдає масованого ракетно-дронового удару. Влада закликає мешканців перебувати в укриттях до відбою.