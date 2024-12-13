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Росіяни гатили по Нікопольщині: пошкоджені будинки, ЛЕП і газогін

Ірина БалачукП'ятниця, 13 грудня 2024, 08:00
Росіяни гатили по Нікопольщині: пошкоджені будинки, ЛЕП і газогін
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Пізно ввечері 12 грудня російські загарбники актували Нікопольщину артилерію та дроном-камікадзе – пошкодили житло, лінію електропередач та газогін.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова очільника області: "Майже до опівночі агресор атакував Нікопольщину. Застосував артилерію і дрон-камікадзе. Поцілив по райцентру та Покровській громаді. Пошкоджені 7 приватних будинків, лінія електропередач і газогін".

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Деталі: За словами Лисака, загиблих та постраждалих немає. 

 
Фото з Telegram Сергія лисака

Вранці по всій Україні лунає тривога – Росія завдає масованого ракетно-дронового удару. Влада закликає мешканців перебувати в укриттях до відбою.  

   

Дніпропетровська областьНікополь
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