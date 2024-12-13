Россияне били по Никопольщине: повреждены дома, ЛЭП и газопровод

Поздно вечером 12 декабря российские захватчики атаковали Никопольщину артиллерией и дроном-камикадзе – повредили жилье, линию электропередач и газопровод.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Почти до полуночи агрессор атаковал Никопольщину. Применил артиллерию и дрон-камикадзе. Попал по райцентру и Покровской общине. Повреждены 7 частных домов, линия электропередач и газопровод".

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Детали: По словам Лысака, погибших и пострадавших нет.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Утром по всей Украине звучит тревога – Россия наносит массированный ракетно-дроновой удар. Власти призывают жителей находиться в укрытиях до отбоя.