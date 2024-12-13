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Генштаб: втрати Росії у війні перевищили 760 тисяч осіб

Анастасія ПроцП'ятниця, 13 грудня 2024, 08:18
Генштаб: втрати Росії у війні перевищили 760 тисяч осіб
Ілюстративне фото: Getty Images

Генштаб оновив інформацію про російські втрати у війні – станом на ранок 13 грудня ЗСУ знешкодили вже понад 760 тисяч окупантів, 9537 танків, 21078 артилерійських системи та 19675 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.12.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 760120 (+1390)  осіб,
  • танків – 9537 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 19675 (+31) од,
  • артилерійських систем – 21078 (+6) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засобів ППО – 1023 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20176 (+65),
  • крилатих ракет – 2 861 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31177 (+50) од,
  • спеціальної техніки – 3 642 (+0) од.

Дані уточнюються.

Генштабвтрати у війніРосія
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