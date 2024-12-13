Генштаб: потери России в войне превысили 760 тысяч человек

Генштаб обновил информацию о российских потерях в войне – по состоянию на утро 13 декабря ВСУ обезвредили уже более 760 тысяч оккупантов, 9537 танков, 21078 артиллерийских системы и 19675 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.12.24 ориентировочно составили:

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личного состава – около 760120 (+1390) человек,

танков – 9537 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 19675 (+31) ед,

артиллерийских систем – 21078 (+6) ед,

РСЗО – 1253 (+0) ед,

средств ПВО – 1023 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20176 (+65),

крылатых ракет – 2 861 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 31177 (+50) ед,

специальной техники – 3 642 (+0) ед.

Данные уточняются.