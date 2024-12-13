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Генштаб: потери России в войне превысили 760 тысяч человек

Анастасия ПроцПятница, 13 декабря 2024, 08:18
Генштаб: потери России в войне превысили 760 тысяч человек
Иллюстративное фото: Getty Images

Генштаб обновил информацию о российских потерях в войне – по состоянию на утро 13 декабря ВСУ обезвредили уже более 760 тысяч оккупантов, 9537 танков, 21078 артиллерийских системы и 19675 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.12.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 760120 (+1390) человек,
  • танков – 9537 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 19675 (+31) ед,
  • артиллерийских систем – 21078 (+6) ед,
  • РСЗО – 1253 (+0) ед,
  • средств ПВО – 1023 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20176 (+65),
  • крылатых ракет – 2 861 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31177 (+50) ед,
  • специальной техники – 3 642 (+0) ед.

Данные уточняются.

Генштабпотери в войнеРосcия
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