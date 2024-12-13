Окупанти вдарили по Чернігівщині: пошкоджені будинки, гімназія, ферма
П'ятниця, 13 грудня 2024, 09:52
Російські загарбники атакували Чернігівську область ударними дронами, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки, гімназія, ферма, загинули 11 корів.
Джерело: голова ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram
Пряма мова очільника області: "Ворог атакував ударними дронами населені пункти в трьох районах Чернігівщини".
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Деталі: За його словами, у Чернігівському районі пошкоджені 2 приватні будинки.
У Прилуцькому районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджені житлові будинки, господарські приміщення та будівля гімназії.
А в Ніжинському районі через атаку дронів пошкоджена ферма, загинули 11 корів.
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"Повітряна тривога триває. Ворог підступний. Перебувайте в безпечних місцях", – наголосив Чаус.