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Окупанти вдарили по Чернігівщині: пошкоджені будинки, гімназія, ферма   

Ірина БалачукП'ятниця, 13 грудня 2024, 09:52
Окупанти вдарили по Чернігівщині: пошкоджені будинки, гімназія, ферма   
Фото поліції

Російські загарбники атакували Чернігівську область ударними дронами, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки, гімназія, ферма, загинули 11 корів.

Джерело: голова ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram

Пряма мова очільника області: "Ворог атакував ударними дронами населені пункти в трьох районах Чернігівщини". 

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фото поліції

Деталі: За його словами, у Чернігівському районі пошкоджені 2 приватні будинки.

У Прилуцькому районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджені житлові будинки, господарські приміщення та будівля гімназії. 

 
фото поліції

А в Ніжинському районі через атаку дронів пошкоджена ферма, загинули 11 корів. 

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фото поліції

"Повітряна тривога триває. Ворог підступний. Перебувайте в безпечних місцях", – наголосив Чаус.



 

Чернігівська областьбезпілотники
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