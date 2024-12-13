Оккупанты ударили по Черниговщине: повреждены дома, гимназия, ферма  

Российские захватчики атаковали Черниговскую область ударными дронами, в результате чего повреждены жилые дома, гимназия, ферма, погибли 11 коров.

Источник: глава ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь главы области: "Враг атаковал ударными дронами населенные пункты в трех районах Черниговщины".

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Детали: По его словам, в Черниговском районе повреждены 2 частных дома.

В Прилуцком районе в "результате падения БпЛА" повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и здание гимназии.

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А в Нежинском районе из-за атаки дронов повреждена ферма, погибли 11 коров.

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"Воздушная тревога продолжается. Враг коварный. Находитесь в безопасных местах", – подчеркнул Чаус.