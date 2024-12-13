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Оккупанты ударили по Черниговщине: повреждены дома, гимназия, ферма  

Ирина БалачукПятница, 13 декабря 2024, 09:52
Оккупанты ударили по Черниговщине: повреждены дома, гимназия, ферма  
Фото полиции

Российские захватчики атаковали Черниговскую область ударными дронами, в результате чего повреждены жилые дома, гимназия, ферма, погибли 11 коров.

Источник: глава ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь главы области: "Враг атаковал ударными дронами населенные пункты в трех районах Черниговщины". 

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ФОТО ПОЛИЦИИ

Детали: По его словам, в Черниговском районе повреждены 2 частных дома.

В Прилуцком районе в "результате падения БпЛА" повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и здание гимназии. 

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

А в Нежинском районе из-за атаки дронов повреждена ферма, погибли 11 коров. 

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ФОТО ПОЛИЦИИ

"Воздушная тревога продолжается. Враг коварный. Находитесь в безопасных местах", – подчеркнул Чаус.

Черниговская областьбеспилотники
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