У Чехії збирають гроші на гелікоптер Black Hawk для української розвідки

У Чехії організували кампанію зі збору грошей на бойовий гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk, який планують передати українській військовій розвідці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення ГУР

Деталі: Розвідники проінформували, що у Чехії хочуть придбати гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk для українських воєнних розвідників.

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Інформується, що для купівлі гелікоптера треба майже $3 млн, дві третини з яких уже зібрано.

Як зазначається, на озброєнні розвідників вже є декілька таких бортів. Вони успішно використовуються в операціях зі знищення російських загарбників.

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Дослівно: "Дякуємо усім небайдужим у Чехії та у всій Європі, хто долучився до ініціативи та продовжує підтримувати спротив України! Наші друзі надали новий імпульс благодійній кампанії на підсилення ГУР і знайшли дешевший та якісний Black Hawk у США".

Що передувало: