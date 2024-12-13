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У Чехії збирають гроші на гелікоптер Black Hawk для української розвідки

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцП'ятниця, 13 грудня 2024, 10:07
У Чехії збирають гроші на гелікоптер Black Hawk для української розвідки
Sikorsky UH-60 Black Hawk. Ілюстративне фото: Getty Images

У Чехії організували кампанію зі збору грошей на бойовий гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk, який планують передати українській військовій розвідці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення ГУР

Деталі: Розвідники проінформували, що у Чехії хочуть придбати гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk для українських воєнних розвідників.

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Інформується, що для купівлі гелікоптера треба майже $3 млн, дві третини з яких уже зібрано.

Як зазначається, на озброєнні розвідників вже є декілька таких бортів. Вони успішно використовуються в операціях зі знищення російських загарбників.

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Дослівно: "Дякуємо усім небайдужим у Чехії та у всій Європі, хто долучився до ініціативи та продовжує підтримувати спротив України! Наші друзі надали новий імпульс благодійній кампанії на підсилення ГУР і знайшли дешевший та якісний Black Hawk у США".

Що передувало:

  • Раніше писали, що у рамках чеської ініціативи зі збору коштів на купівлю дронів для використання в боях в Україні до 5 грудня зібрано понад 203 мільйони крон (понад 8 млн євро).
  • Зазначимо, у 2023 році стартував чеський збір на Black Hawk. Станом на листопад 2023 року у рамках чеської ініціативи "Подарунок для Путіна" зібрали майже пів мільйона євро на придбання вертольота Black Hawk для української військової розвідки.
  • У січні 2024 року писали, що поліція Праги розслідує погрози чеському актору Ондржею Вечи через підтримку кампанії Skupina D, яка збирає кошти на безпілотники для України.

ЧехіяГУР
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