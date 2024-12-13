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В Чехии собирают деньги на вертолет Black Hawk для украинской разведки

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПятница, 13 декабря 2024, 10:07
В Чехии собирают деньги на вертолет Black Hawk для украинской разведки
Sikorsky UH-60 Black Hawk.Иллюстративное фото: Getty Images

В Чехии организовали кампанию по сбору денег на боевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk, который планируют передать украинской военной разведке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ГУР

Детали: Разведчики проинформировали, что в Чехии хотят приобрести вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk для украинских военных разведчиков.

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Информируется, что для покупки вертолета надо почти $3 млн, две трети из которых уже собрано.

Как отмечается, на вооружении разведчиков уже есть несколько таких бортов. Они успешно используются в операциях по уничтожению российских захватчиков.

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Дословно: "Спасибо всем неравнодушным в Чехии и во всей Европе, кто присоединился к инициативе и продолжает поддерживать сопротивление Украины! Наши друзья придали новый импульс благотворительной кампании на усиление ГУР и нашли более дешевый и качественный Black Hawk в США".

Что предшествовало:

  • Ранее писали, что в рамках чешской инициативы по сбору средств на покупку дронов для использования в боях в Украине до 5 декабря собрано более 203 миллионов крон (более 8 млн евро).
  • Отметим, в 2023 году стартовал чешский сбор на Black Hawk. По состоянию на ноябрь 2023 года в рамках чешской инициативы "Подарок для Путина" собрали почти полмиллиона евро на приобретение вертолета Black Hawk для украинской военной разведки.
  • В январе 2024 года писали, что полиция Праги расследует угрозы чешскому актеру Ондржею Вечи из-за поддержки кампании Skupina D, которая собирает средства на беспилотники для Украины.

ЧехияГУР
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