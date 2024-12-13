В Чехии собирают деньги на вертолет Black Hawk для украинской разведки

В Чехии организовали кампанию по сбору денег на боевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk, который планируют передать украинской военной разведке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ГУР

Детали: Разведчики проинформировали, что в Чехии хотят приобрести вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk для украинских военных разведчиков.

Реклама:

Информируется, что для покупки вертолета надо почти $3 млн, две трети из которых уже собрано.

Как отмечается, на вооружении разведчиков уже есть несколько таких бортов. Они успешно используются в операциях по уничтожению российских захватчиков.

РЕКЛАМА:

Дословно: "Спасибо всем неравнодушным в Чехии и во всей Европе, кто присоединился к инициативе и продолжает поддерживать сопротивление Украины! Наши друзья придали новый импульс благотворительной кампании на усиление ГУР и нашли более дешевый и качественный Black Hawk в США".

Что предшествовало: