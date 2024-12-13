В Чехии собирают деньги на вертолет Black Hawk для украинской разведки
В Чехии организовали кампанию по сбору денег на боевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk, который планируют передать украинской военной разведке.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ГУР
Детали: Разведчики проинформировали, что в Чехии хотят приобрести вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk для украинских военных разведчиков.
Информируется, что для покупки вертолета надо почти $3 млн, две трети из которых уже собрано.
Как отмечается, на вооружении разведчиков уже есть несколько таких бортов. Они успешно используются в операциях по уничтожению российских захватчиков.
Дословно: "Спасибо всем неравнодушным в Чехии и во всей Европе, кто присоединился к инициативе и продолжает поддерживать сопротивление Украины! Наши друзья придали новый импульс благотворительной кампании на усиление ГУР и нашли более дешевый и качественный Black Hawk в США".
Что предшествовало:
- Ранее писали, что в рамках чешской инициативы по сбору средств на покупку дронов для использования в боях в Украине до 5 декабря собрано более 203 миллионов крон (более 8 млн евро).
- Отметим, в 2023 году стартовал чешский сбор на Black Hawk. По состоянию на ноябрь 2023 года в рамках чешской инициативы "Подарок для Путина" собрали почти полмиллиона евро на приобретение вертолета Black Hawk для украинской военной разведки.
- В январе 2024 года писали, что полиция Праги расследует угрозы чешскому актеру Ондржею Вечи из-за поддержки кампании Skupina D, которая собирает средства на беспилотники для Украины.