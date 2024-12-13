Росіяни атакували об’єкти енергетики на Львівщині та Івано-Франківщині: є влучання

Вранці 13 грудня російський ракетний удар був спрямований проти української енергетики, загарбники атакували об’єкти у західних областях, зокрема, на Львівщині та Івано-Франківщині, є влучання.

Джерело: голови ОВА у Telegram, ДСНС

Деталі: Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що Прикарпаття зазнало "наймасованішої атаки за час повномасштабної війни".

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Пряма мова Онищук: "На світанку ворог застосував ударні безпілотники та крилаті ракети. Під прицілом – об’єкти критичної інфраструктури. Є влучання! Станом на зараз, на щастя, – без постраждалих".

За її словами, в області працювали сили ППО. Наразі на місцях подій залучені відповідні служби для подолання наслідків атаки.

Фото ДСНС

Очільник Львівщини Максим Козицький також повідомив, що росіяни атакували об'єкти енергетики в області.

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"На щастя, станом на цю хвилину інформації про постраждалих не має. Однак, через обстріли, будуть зміни в графіках відключень електроенергії. Деталі згодом", – написав голова ОВА.

фото ДСНС

Важкими були ніч і ранок на Кіровоградщині, повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

"Тяжкі ніч та ранок. Чергова масована ворожа атака. На Кіровоградщині захисники неба ліквідували ворожий безпілотник. Зафіксовано незначні пошкодження на території приватного домоволодіння в Новоархангельську. Відповідні служби на місці", – написав він.

У Тернопільській ОВА повідомили, що "є негативні наслідки", але минулося без жертв.

"Критична інфраструктура працює в штатному режимі. Детальніше – пізніше", – зазначили в ОВА.

Пізніше у ДСНС повідомили, що на Тернопільщині внаслідок ракетного удару пошкоджено промисловий об’єкт. Виникла масштабна пожежа. До ліквідації наслідків залучали 57 рятувальників та 16 одиниць техніки.

На Прикарпатті росіяни атакував об’єкти критичної інфраструктури. Пожежі оперативно ліквідували. Наразі у різних районах області працюють мобільно-оперативні групи ДСНС, які оцінюють наслідки падіння уламків.



"За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих не має", – підсумували у ДСНС.