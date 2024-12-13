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Россияне атаковали объекты энергетики на Львовщине и Ивано-Франковщине: есть попадания

Ирина БалачукПятница, 13 декабря 2024, 13:10
Россияне атаковали объекты энергетики на Львовщине и Ивано-Франковщине: есть попадания
Фото из Telegram ГСЧС

Утром 13 декабря российский ракетный удар был направлен против украинской энергетики, захватчики атаковали объекты в западных областях, в частности, на Львовщине и Ивано-Франковщине, есть попадания.

Источник: главы ОВА в Telegram, ГСЧС

Детали: Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что Прикарпатье подверглось "самой массированной атаке за время полномасштабной войны".

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Прямая речь Онищук: "На рассвете враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты. Под прицелом – объекты критической инфраструктуры. Есть попадания! По состоянию на сейчас, к счастью, – без пострадавших".

Детали: По ее словам, в области работали силы ПВО. Сейчас на местах событий привлечены соответствующие службы для преодоления последствий атаки. 

 
фото ГСЧС 

Глава Львовщины Максим Козицкий также сообщил, что россияне атаковали объекты энергетики в области.

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"К счастью, по состоянию на эту минуту, информации о пострадавших нет. Однако из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии. Детали позже", – написал глава ОВА. 

 
фото гсчс

Тяжелыми были ночь и утро на Кировоградщине, сообщил глава ОВА Андрей Райкович.

"Тяжелые ночь и утро. Очередная массированная вражеская атака. На Кировоградщине защитники неба ликвидировали вражеский беспилотник. Зафиксированы незначительные повреждения на территории частного домовладения в Новоархангельске. Соответствующие службы на месте", – написал он.

 В Тернопольской ОВА сообщили, что "есть негативные последствия", но обошлось без жертв.

"Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Подробнее – позже", – отметили в ОВА.  

Позже в ГСЧС сообщили, что на Тернопольщине в результате ракетного удара поврежден промышленный объект. Возник масштабный пожар. К ликвидации последствий привлекали 57 спасателей и 16 единиц техники.

На Прикарпатье россияне атаковали объекты критической инфраструктуры. Пожары оперативно ликвидировали. Сейчас в разных районах области работают мобильно-оперативные группы ГСЧС, которые оценивают последствия падения обломков.

"По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", – подытожили в ГСЧС.

ракетный ударбеспилотникиэнергетика
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