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В МЗС після нового удару РФ закликали прискорити пошуки ППО для України

Марія Ємець, Альона Мазуренко П'ятниця, 13 грудня 2024, 10:47
В МЗС після нового удару РФ закликали прискорити пошуки ППО для України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у зв’язку з новою масованою російською атакою по енергетичній інфраструктурі нагадав партнерам про прохання України про хоча б 20 додаткових cистем ППО середнього радіусу дії.

Джерело: "Європейська правда", заява Сибіги у своєму X (Twitter) вранці 13 грудня

Деталі: Сибіга повідомив, що по Україні знову летять російські ракети і ціллю для більшості є об’єкти енергосистеми.

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"Росія хоче залишити нас без енергії. Натомість ми маємо позбавити її засобів терору. Повторюю мій заклик про термінове постачання 20 систем NASAMS, HAWK або IRIS-T", – написав глава МЗС України.

Нагадаємо, перед зустріччю міністрів НАТО на початку грудня Сибіга розповів, що Україна просить союзників знайти щонайменш 20 систем ППО для того, щоб надалі ефективно відбивати повітряні атаки Росії. 

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Невдовзі перед тим Канада підтвердила, що замовлена нею у США для України система NASAMS вже в Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва оголосив, що серед зброї, яку ФРН передасть у грудні, буде вже шоста система IRIS-T, пускові установки для Patriot і зенітні танки Gepard.

МЗСППОракетний ударповітряна тривога
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