В МИД после нового удара РФ призвали ускорить поиски ПВО для Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига в связи с новой массированной российской атакой по энергетической инфраструктуре напомнил партнерам о просьбе Украины о хотя бы 20 дополнительных систем ПВО среднего радиуса действия.

Источник: "Европейская правда", заявление Сибиги в своем X (Twitter) утром 13 декабря

Детали: Сибига сообщил, что по Украине снова летят российские ракеты и целью для большинства являются объекты энергосистемы.

Реклама:

"Россия хочет оставить нас без энергии. Вместо этого мы должны лишить ее средств террора. Повторяю мой призыв о срочной поставке 20 систем NASAMS, HAWK или IRIS-T", – написал глава МИД Украины.

Massive Russian missile attack on Ukraine this morning, primarily targeting the energy system. Russia aims to deprive us of energy. Instead, we must deprive it of the means of terror. I reiterate my call for the urgent delivery of 20 NASAMS, HAWK, or IRIS-T air defense systems. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 13, 2024

Напомним, перед встречей министров НАТО в начале декабря Сибига рассказал, что Украина просит союзников найти не менее 20 систем ПВО для того, чтобы в дальнейшем эффективно отражать воздушные атаки России.

РЕКЛАМА:

Незадолго перед тем Канада подтвердила, что заказанная ею у США для Украины система NASAMS уже в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев объявил, что среди оружия, которое ФРГ передаст в декабре, будет уже шестая система IRIS-T, пусковые установки для Patriot и зенитные танки Gepard.