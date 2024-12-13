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Під час російської атаки до Києва прибула делегація із США

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко П'ятниця, 13 грудня 2024, 11:35
Під час російської атаки до Києва прибула делегація із США

До Києва прибули американський посол з особливих доручень з питань кіберпростору та цифрової політики Нейт Фік та директор Оборонного інноваційного підрозділу Дуг Бек для зустрічі із представниками оборонно-технічного сектору України.

Джерело: посол США Бріджит Брінк у соцмережі Х (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: У п’ятницю, 13 грудня, під час масованої атаки по регіонах України до Києва прибули посол США з особливих доручень з питань кіберпростору та цифрової політики Нейт Фік та Дуг Бек – директор Оборонного інноваційного підрозділу.

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"Вони зустрінуться з представниками оборонно-технічного сектору України, щоб обговорити уроки, здобуті на полі бою, та можливості для майбутньої співпраці зі США", – проінформувала Брінк.

Зазначимо, цього дня, за словами президента Володимира Зеленського, Росія вдарила по Україні 93 ракетами, серед яких була й одна північнокорейська. Україні вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки винищувачам F-16. 

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Окрім цього, росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. Зеленський додав, що цей удар – один із найбільш масштабних ударів по енергетиці.

Польща підняла авіацію внаслідок масованого комбінованого удару Росії по регіонах України.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у четвер, 12 грудня, схвалив ще один пакет військової допомоги Україні.

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