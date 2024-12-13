Во время российской атаки в Киев прибыла делегация из США

В Киев прибыли американский посол по особым поручениям по вопросам киберпространства и цифровой политики Нейт Фик и директор Оборонного инновационного подразделения Дуг Бек для встречи с представителями оборонно-технического сектора Украины.

Источник: посол США Бриджит Бринк в соцсети Х (Twitter), "Европейская правда"

Детали: В пятницу, 13 декабря, во время массированной атаки по регионам Украины в Киев прибыли посол США по особым поручениям по вопросам киберпространства и цифровой политики Нейт Фик и Дуг Бек – директор Оборонного инновационного подразделения.

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"Они встретятся с представителями оборонно-технического сектора Украины, чтобы обсудить уроки, полученные на поле боя, и возможности для будущего сотрудничества с США", – проинформировала Бринк.

Рада вітати посла Нейта Фіка (@ncfick) та Дуга Бека, директора Оборонного інноваційного підрозділу (@DIU_x), у Києві — навіть під час повітряної тривоги. Вони зустрінуться з представниками оборонно-технічного сектору України, щоб обговорити уроки, здобуті на полі бою, та… pic.twitter.com/NpQePJ1QZe — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 13, 2024

Отметим, в этот день, по словам президента Владимира Зеленского, Россия ударила по Украине 93 ракетами, среди которых была и одна северокорейская. Украине удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря истребителям F-16.

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Кроме этого, россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников. Зеленский добавил, что этот удар – один из самых масштабных ударов по энергетике.

Польша подняла авиацию в результате массированного комбинированного удара России по регионам Украины.

Напомним, президент США Джо Байден в четверг, 12 декабря, одобрил еще один пакет военной помощи Украине.