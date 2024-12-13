Окупанти обстріляли Херсонщину: 2 загиблих і 4 поранених

Дві людини загинули та ще четверо дістали поранення внаслідок російських обстрілів Херсонщини 12 грудня.

Джерело: Нацполіція

Дослівно правоохоронці: "Минулої доби населені пункти деокупованої Херсонщини перебували під атаками ворожих БпЛА та артилерійськими обстрілами. Смертельні поранення отримали 50-річна жінка та 67-річний чоловік, ще четверо поранених з травмами різного ступеню тяжкості було госпіталізовано".

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фото поліції

Деталі: Внаслідок ворожих влучань були пошкоджені 4 приватні будинки та 3 багатоповерхівки, 7 автомобілів, серед них транспортний засіб поліції, сільськогосподарська техніка, адміністративна будівля та приміщення банківської установи, газогін.