Окупанти обстріляли Херсонщину: 2 загиблих і 4 поранених
П'ятниця, 13 грудня 2024, 11:31
Дві людини загинули та ще четверо дістали поранення внаслідок російських обстрілів Херсонщини 12 грудня.
Джерело: Нацполіція
Дослівно правоохоронці: "Минулої доби населені пункти деокупованої Херсонщини перебували під атаками ворожих БпЛА та артилерійськими обстрілами. Смертельні поранення отримали 50-річна жінка та 67-річний чоловік, ще четверо поранених з травмами різного ступеню тяжкості було госпіталізовано".
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Деталі: Внаслідок ворожих влучань були пошкоджені 4 приватні будинки та 3 багатоповерхівки, 7 автомобілів, серед них транспортний засіб поліції, сільськогосподарська техніка, адміністративна будівля та приміщення банківської установи, газогін.