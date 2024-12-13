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Оккупанты обстреляли Херсонскую область: 2 погибших и 4 раненых

Ирина БалачукПятница, 13 декабря 2024, 11:31
Оккупанты обстреляли Херсонскую область: 2 погибших и 4 раненых
Фото полиции

Два человека погибли и еще четверо получили ранения в результате российских обстрелов Херсонщины 12 декабря.

Источник: Нацполиция

Дословно правоохранители: "За прошедшие сутки населенные пункты деоккупированной Херсонщины находились под атаками вражеских БпЛА и артиллерийскими обстрелами. Смертельные ранения получили 50-летняя женщина и 67-летний мужчина, еще четверо раненых с травмами различной степени тяжести были госпитализированы". 

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фото полиции

Детали: В результате вражеских попаданий были повреждены 4 частных дома и 3 многоэтажки, 7 автомобилей, среди них транспортное средство полиции, сельскохозяйственная техника, административное здание и помещение банковского учреждения, газопровод. 

 
фото полиции

Херсонская областьвойнажертвы
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