Прикордонники відбили спробу заходу російської ДРГ на Харківщині

Українські прикордонники відбили спробу заходу російської диверсійно-розвідувальної групи у Харківській області.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Активність російських диверсантів зараз не така висока, як раніше. Спроб заходу диверсантів, щоб це було з якоюсь системністю або ж періодичністю ми не фіксуємо.

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В той же час загроза спроб заходу диверсійно-розвідувальних груп залишається і в межах Сумської області, де найбільше таких випадків фіксувалося, це – загроза також і для Чернігівської області, і для Харківщини.

Саме у цій області днями прикордонники відбили спробу заходу ДРГ. По ній було нанесено ураження і ворог відступив за лінію державного кордону".

Деталі: Демченко знову наголосив, що проривів кордону з боку Росії ні на Сумщині, ні на інших ділянках державного рубежу останнім часом – не було.