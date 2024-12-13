Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пограничники отбили попытку захода российской ДРГ на Харьковщине

Валентина РоманенкоПятница, 13 декабря 2024, 12:19
Пограничники отбили попытку захода российской ДРГ на Харьковщине
Андрей Демченко. фото медиацентра «Украина - Укринформ»

Украинские пограничники отбили попытку захода российской диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Активность российских диверсантов сейчас не такая высокая, как раньше. Попыток захода диверсантов, чтобы это было с какой-то системностью или периодичностью мы не фиксируем.

Реклама:

В то же время угроза попыток захода диверсионно-разведывательных групп остается и в пределах Сумской области, где больше всего таких случаев фиксировалось, это - угроза также и для Черниговской области, и для Харьковщины.

Именно в этой области на днях пограничники отбили попытку захода ДРГ. По ней было нанесено поражение и враг отступил за линию государственной границы".

Детали: Демченко вновь подчеркнул, что прорывов границы со стороны России ни на Сумщине, ни на других участках государственной границы в последнее время - не было.

диверсантыХарьковская областьПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Верховная Рада окончательно ликвидировала МСЭК

фотоРада со второй попытки исключила Бойко из комитета по вопросам прав человека

Зеленский – на хотелку Путина уменьшить численность ВСУ: Лучше всего сильная, большая армия

Британия объявила новый пакет военной помощи Украине на $286 млн

видео, обновленоРостовскую область РФ атаковали дроны, горит НПЗ

фото, видеоВ Киеве патрульные "по горячим следам" задержали предполагаемого убийцу

Все новости...
диверсанты
В Одесской области задержан поджигатель-рецидивист
В Румынии будут судить иностранца, планировавшего диверсии по указанию России
В результате диверсии ГУР на Курщине сгорел внедорожник с вражескими дронами – источники
Последние новости
12:45
ГУР: По подсчетам РФ, потери мобилизованных россиян с сентября 2022 года превысили 98 тысяч
12:40
Не надо толкать Зеленского к переговорам, когда Путин не хочет говорить – Каллас
12:39
Верховная Рада окончательно ликвидировала МСЭК
12:37
БоксБогачук: У меня два прогноза на бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
12:30
В 2024 году в Украине составили более 200 протоколов за буллинг в школах: больше всего - на подростков
12:28
Путин предложил "дуэль": "Пусть определят цель в Киеве и попробуют сбить "Орешник""
12:18
Курс валют на четверг: доллар и евро растут 3 день подряд
12:17
Обнародован рейтинг 60 лучших детских книг 2024 года от "БараБуки"
12:05
Каллас заявила, что Китай будет "громко смеяться", если ЕС и США начнут торговую войну
12:05
Дело о миллионной взятке полковнику СБУ: фигурант пытался из СИЗО заказать убийство свидетеля
Все новости...
Реклама:
Реклама: