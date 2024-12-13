Пограничники отбили попытку захода российской ДРГ на Харьковщине

Украинские пограничники отбили попытку захода российской диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Активность российских диверсантов сейчас не такая высокая, как раньше. Попыток захода диверсантов, чтобы это было с какой-то системностью или периодичностью мы не фиксируем.

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В то же время угроза попыток захода диверсионно-разведывательных групп остается и в пределах Сумской области, где больше всего таких случаев фиксировалось, это - угроза также и для Черниговской области, и для Харьковщины.

Именно в этой области на днях пограничники отбили попытку захода ДРГ. По ней было нанесено поражение и враг отступил за линию государственной границы".

Детали: Демченко вновь подчеркнул, что прорывов границы со стороны России ни на Сумщине, ни на других участках государственной границы в последнее время - не было.