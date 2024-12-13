Єврокомісар з оборони зустрічав ранок у Києві в укритті
Новий єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, який перебуває з візитом у Києві, був змушений зустріти ранок п'ятниці 13 грудня в укритті через масовану комбіновану атаку РФ.
Джерело: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в соцмережі X (Twitter), "Європейська правда"
Деталі: Матернова виклала відповідні світлини і підписала їх "вітаємо нового комісара з питань оборони Андрюса Кубілюса в укритті".
Як відомо, зранку 13 грудня Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури України.
Зазначимо, Польща підняла авіацію внаслідок масованого комбінованого удару Росії по регіонах України.
Своєю чергою міністр закордонних справ Андрій Сибіга у зв’язку з новою масованою російською атакою нагадав партнерам про прохання України про хоча б 20 додаткових cистем ППО середнього радіуса дії.