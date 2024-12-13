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Єврокомісар з оборони зустрічав ранок у Києві в укритті

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 грудня 2024, 12:46
Єврокомісар з оборони зустрічав ранок у Києві в укритті
Катаріна Матернова і Андрюс Кубілюс. Фото з Х

Новий єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, який перебуває з візитом у Києві, був змушений зустріти ранок п'ятниці 13 грудня в укритті через масовану комбіновану атаку РФ.

Джерело: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в соцмережі X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Матернова виклала відповідні світлини і підписала їх "вітаємо нового комісара з питань оборони Андрюса Кубілюса в укритті".

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Як відомо, зранку 13 грудня Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Зазначимо, Польща підняла авіацію внаслідок масованого комбінованого удару Росії по регіонах України.

Своєю чергою міністр закордонних справ Андрій Сибіга у зв’язку з новою масованою російською атакою нагадав партнерам про прохання України про хоча б 20 додаткових cистем ППО середнього радіуса дії.

Єврокомісіяракетний ударКиїв
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