Еврокомиссар по обороне встречал утро в Киеве в укрытии

Катарина Матернова и Андрюс Кубилюс. Фото из Х

Новый еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, который находится с визитом в Киеве, был вынужден встретить утро пятницы 13 декабря в укрытии из-за массированной комбинированной атаки РФ.

Источник: посол ЕС в Украине Катарина Матернова в соцсети X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: Матернова выложила соответствующие фотографии и подписала их "приветствуем нового комиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса в укрытии".

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Как известно, утром 13 декабря Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Отметим, что Польша подняла авиацию в результате массированного комбинированного удара России по регионам Украины.

В свою очередь министр иностранных дел Андрей Сибига в связи с новой массированной российской атакой напомнил партнерам о просьбе Украины о хотя бы 20 дополнительных систем ПВО среднего радиуса действия.