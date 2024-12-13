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Орбан про свою "мирну" ініціативу: Одна сторона прийняла, інша – відкинула

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваП'ятниця, 13 грудня 2024, 13:03
Орбан про свою мирну ініціативу: Одна сторона прийняла, інша – відкинула
Угорський прем’єр Віктор Орбан. Фото з Facebook

Угорщина "зробила все, що могла", коли виступила з ініціативою про різдвяне перемир’я та масштабний обмін полоненими між Україною та РФ, заявив угорський прем’єр Віктор Орбан.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex

Пряма мова Орбана: "Зараз Різдво, варто було спробувати, і Угорщина це зробила. Я думаю, що Угорщина вчинила так, як повинна була вчинити тисячолітня європейська держава".

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Деталі: За його словами, "одна сторона, очевидно, відкинула її (його ініціативу – ред.), інша сторона прийняла її".

Орбан також вважає, що світ стоїть на порозі набагато більших змін, ніж багато хто думає.

"Як тільки президент США (Дональд Трамп, – ред.) вступить на посаду, поворот, про який я говорю, станеться в усьому західному світі, він буде розгортатися на наших очах", – сказав угорський прем’єр.

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Орбанперемир’яполонені
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