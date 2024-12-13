Орбан про свою "мирну" ініціативу: Одна сторона прийняла, інша – відкинула
Угорщина "зробила все, що могла", коли виступила з ініціативою про різдвяне перемир’я та масштабний обмін полоненими між Україною та РФ, заявив угорський прем’єр Віктор Орбан.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex
Пряма мова Орбана: "Зараз Різдво, варто було спробувати, і Угорщина це зробила. Я думаю, що Угорщина вчинила так, як повинна була вчинити тисячолітня європейська держава".
Деталі: За його словами, "одна сторона, очевидно, відкинула її (його ініціативу – ред.), інша сторона прийняла її".
Орбан також вважає, що світ стоїть на порозі набагато більших змін, ніж багато хто думає.
"Як тільки президент США (Дональд Трамп, – ред.) вступить на посаду, поворот, про який я говорю, станеться в усьому західному світі, він буде розгортатися на наших очах", – сказав угорський прем’єр.
Передісторія:
- 11 грудня Орбан заявив, що Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.
- Орбан сказав про це у коментарі до допису президента України, у якому Зеленський різко відреагував на розмову угорського прем’єра з господарем Кремля Путіним, що відбулась у середу.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зателефонував своєму колезі з РФ Сергію Лаврову, щоб поскаржитись через це на Україну.