Орбан о своей "мирной" инициативе: Одна сторона приняла, другая – отвергла
Венгрия "сделала все, что могла", когда выступила с инициативой о рождественском перемирии и масштабном обмене пленными между Украиной и РФ, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telex
Прямая речь Орбана: "Сейчас Рождество, стоило попробовать, и Венгрия это сделала. Я думаю, что Венгрия поступила так, как должна была поступить тысячелетняя европейская держава".
Детали: По его словам, "одна сторона, очевидно, отвергла ее (его инициативу – ред.), другая сторона приняла ее".
Орбан также считает, что мир стоит на пороге гораздо больших изменений, чем многие думают.
"Как только президент США (Дональд Трамп, – ред.) вступит в должность, поворот, о котором я говорю, произойдет во всем западном мире, он будет разворачиваться на наших глазах", – сказал венгерский премьер.
Предыстория:
- 11 декабря Орбан заявил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.
- Орбан сказал об этом в комментарии к сообщению президента Украины, в котором Зеленский резко отреагировал на разговор венгерского премьера с хозяином Кремля Путиным, который состоялся в среду.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто позвонил своему коллеге из РФ Сергею Лаврову, чтобы пожаловаться из-за этого на Украину.