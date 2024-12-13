Орбан о своей "мирной" инициативе: Одна сторона приняла, другая – отвергла

Венгрия "сделала все, что могла", когда выступила с инициативой о рождественском перемирии и масштабном обмене пленными между Украиной и РФ, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telex

Прямая речь Орбана: "Сейчас Рождество, стоило попробовать, и Венгрия это сделала. Я думаю, что Венгрия поступила так, как должна была поступить тысячелетняя европейская держава".

Реклама:

Детали: По его словам, "одна сторона, очевидно, отвергла ее (его инициативу – ред.), другая сторона приняла ее".

Орбан также считает, что мир стоит на пороге гораздо больших изменений, чем многие думают.

"Как только президент США (Дональд Трамп, – ред.) вступит в должность, поворот, о котором я говорю, произойдет во всем западном мире, он будет разворачиваться на наших глазах", – сказал венгерский премьер.

РЕКЛАМА:

Предыстория: