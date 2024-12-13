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СБУ запустила чатбот "Спали ФСБешника": туда можно сдавать вербовщиков

Валентина РоманенкоПятница, 13 декабря 2024, 13:20
СБУ запустила чатбот Спали ФСБешника: туда можно сдавать вербовщиков
иллюстрация СБУ

Служба безопасности Украины запустила специальный чатбот "Спали "ФСБешника" для оперативного сбора информации о попытках вербовки российскими спецслужбами.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Он создан в Telegram, поскольку эту соцсеть враг чаще всего использует для того, чтобы привлечь граждан Украины, а особенно молодежь и несовершеннолетних, к поджогам авто ВСУ, помещений ТЦК, минированиям, разного рода диверсиям и терактам.

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Через чатбот "Спали "ФСБешника" можно за несколько кликов предоставить СБУ подробную информацию о попытке вербовки: указать соцсеть или мессенджер, через который работали российские спецслужбы, отметить на каких объектах предлагали совершить диверсию, а также передать номер телефона или никнейм лица, которое склоняло к преступлению.

Спецслужба гарантирует конфиденциальность предоставления информации. Каждое сообщение будет тщательно обработано сотрудниками СБУ, указано в сообщении.

СБУ напоминает, что поджоги авто ВСУ, помещений ТЦК и других зданий, закладка взрывчатки - являются уголовными преступлениями, которые предусматривают суровое наказание даже для несовершеннолетних. Совершение диверсии (ст. 113 Уголовного кодекса Украины) и теракта (ст. 258 УКУ) влекут за собой уголовную ответственность и заключение до 10 лет. Эта норма распространяется на граждан в возрасте от 14 лет.

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Дословно: "Российские спецслужбы пытаются завербовать тебя для поджога, теракта или минирования? "Спали" врага сам - сдай его в СБУ!

Для этого Служба безопасности Украины запускает официальный чатбот "Спали ФСБешника".

Если тебе или твоим знакомым предлагают поджечь авто ВСУ или админздание, устроить теракт или минирование - сразу пиши нам! Не помогай врагу разрушать оборону твоей страны!

Не верь сказкам, которые рассказывают россияне. Предатель никогда не будет "своим другом" для врага. И за выполнение их заданий ты получишь не деньги, а реальный тюремный срок...

Не жги своих! "Спали" врага!".

Что предшествовало: По состоянию на сентябрь, по данным полиции, было зафиксировано более 200 случаев поджогов автомобилей украинских военнослужащих, примерно четверть из которых совершены несовершеннолетними.

СБУдиверсантысоцсети
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