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Засуджений за держзраду прикордонник з Волині просить видати його Росії

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 грудня 2024, 13:48
Засуджений за держзраду прикордонник з Волині просить видати його Росії
Ігор Кадаєв. фото з сайту "Хочу к своим"

Засуджений за держзраду і співпрацю з російськими спецслужбами 40-річний ексначальник відділу прикордонного загону на Волині Ігор Кадаєв хоче, щоб його в рамках обміну передали Росії.

Джерело: "Суспільне", сайт державного проєкту "Хочу к своим"

Деталі: В жовтні 2024 року прикордонника Кадаєва засудили на 15 років позбавлення волі. В листопаді він написав лист до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і попросив передати його у Росію, або на тимчасово окуповану РФ територію.

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Начальника відділу прикордонного загону затримали в червні 2024 року. За даними слідства, він збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині, встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які охороняють кордон із Білоруссю.

В СБУ встановили, що "куратором" прикордонника був співробітник ФСБ Олексій Добрицький, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську.

Слідство вважає, що українського прикордонника завербували, коли він проходив службу на сході України. В обмін на співпрацю прикордонника обіцяли "евакуювати" на територію Росії і влаштувати до окупаційних угруповань РФ.

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Довідка: "Хочу к своим" – це проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який реалізується за підтримки ГУР, СБУ та Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Це публічний список засуджених за державну зраду і колабораційну діяльність осіб, які бажають виїхати до РФ за умови повернення українців з російської неволі.

держзрадаобмінполонені
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