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Осужденный за госизмену пограничник с Волыни просит выдать его России

Валентина РоманенкоПятница, 13 декабря 2024, 13:48
Осужденный за госизмену пограничник с Волыни просит выдать его России
Ігор Кадаєв. фото с сайта "Хочу к своим"

Осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами 40-летний экс-начальник отдела пограничного отряда на Волыни Игорь Кадаев хочет, чтобы его в рамках обмена передали России.

Источник: "Суспільне", сайт государственного проекта "Хочу к своим"

Детали: В октябре 2024 года пограничника Кадаева осудили к 15 годам лишения свободы. В ноябре он написал письмо в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и попросил передать его в Россию, или на временно оккупированную РФ территорию.

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Начальника отдела пограничного отряда задержали в июне 2024 года. По данным следствия, он собирал информацию о Силах обороны на северных рубежах Волыни, устанавливал локации укрепрайонов и ориентировочную численность украинских войск, охраняющих границу с Беларусью.

В СБУ установили, что "куратором" пограничника был сотрудник ФСБ Алексей Добрицкий, который дислоцируется во временно оккупированном Луганске.

Следствие считает, что украинского пограничника завербовали, когда он проходил службу на востоке Украины. В обмен на сотрудничество пограничника обещали "эвакуировать" на территорию России и устроить в оккупационные группировки РФ.

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Справка: "Хочу к своим" - это проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, который реализуется при поддержке ГУР, СБУ и Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Это публичный список осужденных за государственную измену и коллаборационную деятельность лиц, желающих выехать в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи.

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