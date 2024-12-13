Уряд звільнив главу інституту нацпам'яті Дробовича

Кабінет міністрів на засіданні 13 грудня звільнив очільника інституту національної пам'яті Антона Дробовича у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду.

Джерело: рішення уряду

Дослівно: "На своєму засіданні 13 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Дробовича Антона Едуардовича з посади Голови Українського інституту національної пам’яті (у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду)".

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Деталі: Нещодавно Дробович повідомляв, що не планує продовжувати роботу очільника УІНП після закінчення його каденції у грудні 2024 року. За його словами, він зосередиться на питаннях розслідування злочинів РФ проти української культурної спадщини під час війни.

У 2019 році уряд призначив Дробовича головою Українського інституту національної пам’яті.

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році очільник інституту добровільно приєднався до лав Збройнх сил України. В 2023 році отримав поранення на південному фронті.

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У 2023 році Дробович увійшов до топ-100 лідерів України за рейтингом "Української правди" у категорії "Державне управління".

Довідка: Дробович Антон Едуардович. Кандидат філософських наук. Керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Доцент Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Експерт з питань культури і освіти Інституту суспільно-економічних досліджень.

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