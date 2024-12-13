Кабмин уволил главу института нацпамяти Дробовича
Кабинет министров на заседании 13 декабря уволил главу института национальной памяти Антона Дробовича в связи с окончанием срока назначения на должность.
Источник: решение правительства
Дословно: "На своем заседании 13 декабря Кабинет Министров Украины принял распоряжение об увольнении Дробовича Антона Эдуардовича с должности Председателя Украинского института национальной памяти (в связи с окончанием срока назначения на должность)".
Детали: Недавно Дробович сообщал, что не планирует продолжать работу главы УИНП после окончания его каденции в декабре 2024 года. По его словам, он сосредоточится на вопросах расследования преступлений РФ против украинского культурного наследия во время войны.
В 2019 году правительство назначило Дробовича председателем Украинского института национальной памяти.
После полномасштабного вторжения России в 2022 году глава института добровольно присоединился к защитникам Украины. В 2023 году получил ранение на южном фронте.
В 2023 году Дробович вошел в топ-100 лидеров Украины по рейтингу "Украинской правды" в категории "Государственное управление".
Справка: Дробович Антон Эдуардович. Кандидат философских наук. Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".
Доцент Национального педагогического университета имени М.П.Драгоманова. Эксперт по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований.
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