Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кабмин уволил главу института нацпамяти Дробовича

Алена МазуренкоПятница, 13 декабря 2024, 13:50
Кабмин уволил главу института нацпамяти Дробовича
Антон Дробович

Кабинет министров на заседании 13 декабря уволил главу института национальной памяти Антона Дробовича в связи с окончанием срока назначения на должность.

Источник: решение правительства

Дословно: "На своем заседании 13 декабря Кабинет Министров Украины принял распоряжение об увольнении Дробовича Антона Эдуардовича с должности Председателя Украинского института национальной памяти (в связи с окончанием срока назначения на должность)".

Реклама:

Детали: Недавно Дробович сообщал, что не планирует продолжать работу главы УИНП после окончания его каденции в декабре 2024 года. По его словам, он сосредоточится на вопросах расследования преступлений РФ против украинского культурного наследия во время войны.

В 2019 году правительство назначило Дробовича председателем Украинского института национальной памяти.

После полномасштабного вторжения России в 2022 году глава института добровольно присоединился к защитникам Украины. В 2023 году получил ранение на южном фронте.

РЕКЛАМА:

В 2023 году Дробович вошел в топ-100 лидеров Украины по рейтингу "Украинской правды" в категории "Государственное управление".

Справка: Дробович Антон Эдуардович. Кандидат философских наук. Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Доцент Национального педагогического университета имени М.П.Драгоманова. Эксперт по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований.

Узнать больше: Глава Института нацпамяти Антон Дробович: Мы не должны заниматься душевной терапией россиян. Хватит, наелись уже

Кабинет министровистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Верховная Рада окончательно ликвидировала МСЭК

фотоРада со второй попытки исключила Бойко из комитета по вопросам прав человека

Зеленский – на хотелку Путина уменьшить численность ВСУ: Лучше всего сильная, большая армия

Британия объявила новый пакет военной помощи Украине на $286 млн

видео, обновленоРостовскую область РФ атаковали дроны, горит НПЗ

фото, видеоВ Киеве патрульные "по горячим следам" задержали предполагаемого убийцу

Все новости...
Кабинет министров
Министр юстиции говорит, что имеет оружие и право на защиту
Кабмин провел кадровые изменения: Шкрум назначил заместителем министра развития громад
Правительство переименовало Минреинтеграции в Министерство национального единства
Последние новости
12:45
ГУР: По подсчетам РФ, потери мобилизованных россиян с сентября 2022 года превысили 98 тысяч
12:40
Не надо толкать Зеленского к переговорам, когда Путин не хочет говорить – Каллас
12:39
Верховная Рада окончательно ликвидировала МСЭК
12:37
БоксБогачук: У меня два прогноза на бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
12:30
В 2024 году в Украине составили более 200 протоколов за буллинг в школах: больше всего - на подростков
12:28
Путин предложил "дуэль": "Пусть определят цель в Киеве и попробуют сбить "Орешник""
12:18
Курс валют на четверг: доллар и евро растут 3 день подряд
12:17
Обнародован рейтинг 60 лучших детских книг 2024 года от "БараБуки"
12:05
Каллас заявила, что Китай будет "громко смеяться", если ЕС и США начнут торговую войну
12:05
Дело о миллионной взятке полковнику СБУ: фигурант пытался из СИЗО заказать убийство свидетеля
Все новости...
Реклама:
Реклама: