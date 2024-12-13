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Розвідка Британії спрогнозувала дії РФ в Сирії після падіння режиму Асада

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 13 грудня 2024, 14:18
Розвідка Британії спрогнозувала дії РФ в Сирії після падіння режиму Асада
Ілюстративне фото: Getty Images

Британська розвідка прогнозує, що після падіння режиму Башара Асада Росія зосередиться на збереженні контролю над своїми військовими базами в Сирії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на огляд британської Міноборони в X (Twitter)

Деталі: Як зазначили у відомстві, російська сторона вважає, що повалення Асада – свого ключового союзника – зашкодить як її регіональним стратегічним інтересам, так й "іміджу гаранта безпеки".

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При цьому в огляді йдеться, що пріоритетність війни в Україні для Росії, ймовірно, погіршила її здатність і можливості підтримувати режим Асада при владі.

Головною метою Росії в Сирії, зазначає британська розвідка, є збереження контролю над військовими базами – найбільшою закордонною базою в Тартусі та авіабазою в Хмеймімі – для забезпечення доступу російських стратегічних активів на Близький Схід і до Середземного моря, що підтримують її цілі в Африці та дають змогу проєктувати військову міць.

Крах режиму Асада майже напевно збільшив ризик для безпеки цих об'єктів, додають у відомстві.

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"У короткостроковій перспективі Росія, найімовірніше, буде прагнути відновити свою репутацію надійного партнера і дипломатично взаємодіяти з усіма відповідними сторонами, залученими до зусиль із забезпечення гарантій безпеки своїх військових баз", – резюмували в огляді.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що Росія та Іран були співучасниками злочинів поваленого сирійського президента Башара Асада, а його падіння показало, що вони були "ненадійними партнерами".

Також після падіння режиму Асада в Європі лунали думки, що так само несподівано одного дня може "посипатися" влада Володимира Путіна. 

Велика БританіяСирія
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