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Разведка Британии спрогнозировала действия РФ в Сирии после падения режима Асада

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПятница, 13 декабря 2024, 14:18
Разведка Британии спрогнозировала действия РФ в Сирии после падения режима Асада
Иллюстративное фото: Getty Images

Британская разведка прогнозирует, что после падения режима Башара Асада Россия сосредоточится на сохранении контроля над своими военными базами в Сирии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обзор британского Минобороны в X (Twitter)

Детали: Как отметили в ведомстве, российская сторона считает, что свержение Асада – своего ключевого союзника – повредит как ее региональным стратегическим интересам, так и "имиджу гаранта безопасности".

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При этом в обзоре говорится, что приоритетность войны в Украине для России, вероятно, ухудшила ее способность и возможности поддерживать режим Асада у власти.

Главной целью России в Сирии, отмечает британская разведка, является сохранение контроля над военными базами – крупнейшей зарубежной базой в Тартрусе и авиабазой в Хмеймиме – для обеспечения доступа российских стратегических активов на Ближний Восток и к Средиземному морю, поддерживающих ее цели в Африке и позволяющих проецировать военную мощь.

Крах режима Асада почти наверняка увеличил риск для безопасности этих объектов, добавляют в ведомстве.

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"В краткосрочной перспективе Россия, скорее всего, будет стремиться восстановить свою репутацию надежного партнера и дипломатически взаимодействовать со всеми соответствующими сторонами, вовлеченными в усилия по обеспечению гарантий безопасности своих военных баз", – резюмировали в обзоре.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Россия и Иран были соучастниками преступлений свергнутого сирийского президента Башара Асада, а его падение показало, что они были "ненадежными партнерами".

Также после падения режима Асада в Европе звучали мнения, что так же неожиданно однажды может "посыпаться" власть Владимира Путина.

ВеликобританияСирия
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