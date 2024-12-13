23 мільярди гривень на закупівлю зброї: у ДПСУ розповіли про досвід освоєння коштів і поставок

Щодо передачі Адміністрації Держприкордонслужби 23 мільярдів гривень для закупівлі товарів оборонного призначення для потреб сил оборони у ДПСУ наголосили, що мають досвід укладання контрактів на постачання боєприпасів.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: В листопаді від Міністерства оборони України надійшла чергова пропозиція до уряду про делегування повноважень ДПСУ для здійснення оборонних закупівель на 23 млрд грн. Цей кейс викликав значний резонанс в антикорупційній спільноті, серед народних депутатів та в суспільстві. Прикордонники вирішили відповісти на закиди та застереження, які пролунали в публічному просторі.

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Дослівно: "Поки цей кейс у суспільній думці не перетворився на "зраду", "махінації з коштами", "найвищі ціни", "недобросовісних постачальників" і тому подібне, поки ворог не почав використовувати цей наратив в інформаційній війні, маємо роз’яснити суть питання".

Деталі: По-перше наголошується, що Державна прикордонна служба – складова Сил оборони України. Має сертифікат розпорядника коштів другого рівня на закупівлю озброєння та військової техніки.

Прикордонники пояснють, що ДПСУ постійно проводить закупівлі для забезпечення своїх підрозділів, оскільки не отримує поставок з інших напрямків, а також готова долучатися для забезпечення боєприпасами Сил оборони України у разі відповідного рішення МО та уряду. Що, власне, і робить.

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Враховуючи факт, що ДПСУ зарекомендувала себе як надійний контрагент для іноземних партнерів, служба постійно отримує різноманітні пропозиції щодо співпраці в поставках озброєння та техніки, кажуть прикордонники.

Встановленим порядком отримані пропозиції направляються на адресу Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ для детального вивчення та прийняття відповідного рішення.

Ціноутворення та умови постачання під постійним контролем відповідних контролюючих служб України.

Прикордонники запевняють, що мають досвід освоєння коштів подібного призначення. Оскільки регулярно укладають контракти для власних потреб, а також у цьому році виконали два рішення уряду про делегування повноважень на відповідні закупівлі для потреб Сил оборони на суму 5,8 млрд грн. та 31.1 млрд грн. "Всі кошти щодо поставок реалізовані. А снаряди вже нищать ворога", – наголошують у Держприкордонслужбі.

В листопаді 2024 року від Міноборони надійшла чергова пропозиція до уряду про делегування повноважень ДПСУ для здійснення оборонних закупівель на 23 млрд грн.

Перед прийняттям рішення про закупівлю представники ДПСУ обов’язково виїжджають на інспекцію, залучаючи в тому числі представників ЗСУ.

Кожна партія поставленого товару перевіряється на території України.

Щодо закидів буцімто гроші хочуть вивести на закордонну "прокладку" ДПСУ роз'яснює наступне:

Фірма посередник, яка надала пропозиції, сертифікована в НАТО та має багаторічний досвід роботи на ринку. Три роки співпрацює з Державною прикордонною службою України і виступає надійним постачальником.

Прикордонники запевняють, що ця компанія не має жодних невиконаних контрактів з ДПСУ чи затримки в доставці товарів. Не має заборгованостей по виконанню будь-яких постачань перед Силами оборони України.

Щодо помилкової тези нібито фірма посередник не має експортної ліцензії. У ДПСУ нагадують, що згідно з типовими умовами ринку, щоб отримати експортну ліцензію, фірма має підписати контракт і отримати сертифікат кінцевого споживача.

Прикордонники також спостовують міф, буцімто вони навіть "не мають відповідного озброєння, щоб бути експертами в типах боєприпасів".

Зараз підрозділи ДПСУ забезпечені мінометами всіх калібрів, ствольною артилерією різних калібрів, реактивними системами залпового вогню та іншими сучасними засобами ураження. Вони надійшли на озброєння підрозділів відомства, в тому числі, в рамках закупок за контрактами укладеними ДПСУ для потреб відомства.

"Аби краще ознайомитися з наявним в ДПСУ озброєнням пропонуємо перейти за посиланням https://rec.dpsu.gov.ua/ для подальшого підписання контракту на військову службу, або долучитися за мобілізацією в наші підрозділи. Гарантуємо фахове відповідне навчання на всі типи наявного озброєння" – резюмують прикордонники.

Що передувало: Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони заявила, що планувала використати 23 млрд гривень, які віддали Держприкордонслужбі, на фінансування вже підготовлених контрактів із закупівлі критичних боєприпасів для Збройних сил України.

У зв’язку з цим АОЗ зазначила, що змушена звертатися до Міністерства оборони за додатковим фінансуванням і шукати нові можливості для укладання та фінансування вже підготовлених контрактів.