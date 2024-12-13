23 миллиарда гривен на закупку оружия: в ГПСУ рассказали об опыте освоения средств и поставок

О передаче Администрации Госпогранслужбы 23 миллиардов гривен для закупки товаров оборонного назначения для нужд сил обороны в ГПСУ подчеркнули, что имеют опыт заключения контрактов на поставку боеприпасов.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: В ноябре от Министерства обороны Украины поступило очередное предложение к правительству о делегировании полномочий ГПСУ для осуществления оборонных закупок на 23 млрд грн. Этот кейс вызвал значительный резонанс в антикоррупционном сообществе, среди народных депутатов и в обществе. Пограничники решили ответить на упреки и предостережения, которые прозвучали в публичном пространстве.

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Дословно: "Пока этот кейс в общественном мнении не превратился в „зраду", „махинации со средствами", „высокие цены", „недобросовестных поставщиков" и тому подобное, пока враг не начал использовать этот нарратив в информационной войне, должны разъяснить суть вопроса".

Детали: Во-первых отмечается, что Государственная пограничная служба - составляющая Сил обороны Украины. Имеет сертификат распорядителя средств второго уровня на закупку вооружения и военной техники.

Пограничники объясняют, что ГПСУ постоянно проводит закупки для обеспечения своих подразделений, поскольку не получает поставок с других направлений, а также готова участвовать для обеспечения боеприпасами Сил обороны Украины в случае соответствующего решения МО и правительства. Что, собственно, и делает.

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Учитывая факт, что ГПСУ зарекомендовала себя как надежный контрагент для иностранных партнеров, служба постоянно получает различные предложения о сотрудничестве в поставках вооружения и техники, говорят пограничники.

Установленным порядком полученные предложения направляются в адрес Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ для детального изучения и принятия соответствующего решения.

Ценообразование и условия поставки под постоянным контролем соответствующих контролирующих служб Украины.

Пограничники уверяют, что имеют опыт освоения средств подобного назначения. Поскольку регулярно заключают контракты для собственных нужд, а также в этом году выполнили два решения правительства о делегировании полномочий на соответствующие закупки для нужд Сил обороны на сумму 5,8 млрд грн. и 31.1 млрд грн. "Все средства по поставкам реализованы. А снаряды уже уничтожают врага", - отмечают в Госпогранслужбе.

В ноябре 2024 года от Минобороны поступило очередное предложение к правительству о делегировании полномочий ГПСУ для осуществления оборонных закупок на 23 млрд грн.

Перед принятием решения о закупке представители ГПСУ обязательно выезжают на инспекцию, привлекая в том числе представителей ВСУ.

Каждая партия поставленного товара проверяется на территории Украины.

Относительно упреков, якобы деньги хотят вывести на зарубежную "прокладку", ГПСУ разъясняет следующее:

Фирма посредник, которая предоставила предложения, сертифицирована в НАТО и имеет многолетний опыт работы на рынке. Три года сотрудничает с Государственной пограничной службой Украины и выступает надежным поставщиком.

Пограничники уверяют, что эта компания не имеет никаких невыполненных контрактов с ГПСУ или задержки в доставке товаров. Не имеет задолженностей по выполнению любых поставок перед Силами обороны Украины.

Относительно ошибочного тезиса якобы фирма посредник не имеет экспортной лицензии. В ГПСУ напоминают, что согласно типичным условиям рынка, чтобы получить экспортную лицензию, фирма должна подписать контракт и получить сертификат конечного потребителя.

Пограничники также опровергают миф, будто они даже "не имеют соответствующего вооружения, чтобы быть экспертами в типах боеприпасов".

Сейчас подразделения ГПСУ обеспечены минометами всех калибров, ствольной артиллерией различных калибров, реактивными системами залпового огня и другими современными средствами поражения. Они поступили на вооружение подразделений ведомства, в том числе, в рамках закупок по контрактам, заключенным ГПСУ для нужд ведомства.

"Чтобы лучше ознакомиться с имеющимся в ГПСУ вооружением предлагаем перейти по ссылке https://rec.dpsu.gov.ua/ для дальнейшего подписания контракта на военную службу, или присоединиться по мобилизации в наши подразделения. Гарантируем профессиональное соответствующее обучение на все типы имеющегося вооружения", - резюмируют пограничники.

Что предшествовало: Агентство оборонных закупок Министерства обороны заявило, что планировало использовать 23 млрд гривен, которые отдали Госпогранслужбе, на финансирование уже подготовленных контрактов по закупке критических боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

В связи с этим АОЗ отметила, что вынуждена обращаться в Министерство обороны за дополнительным финансированием и искать новые возможности для заключения и финансирования уже подготовленных контрактов.