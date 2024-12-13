Повітряні сили показали збиття крилатої ракети "Іглою"

Повітряні сили поділилися кадрами бойової роботи мобільної вогневої групи Повітряного командування "Захід" під час ранкової масованої атаки ворога у п'ятницю.

Джерело: пресслужба ПС ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що під час ранкової ракетної атаки РФ 13 грудня командир кулеметного відділення взводу охорони Галицько-Волинської радіотехнічної бригади молодший сержант Володимир Пшеничняк знищив російську крилату ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

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Вказано, що збита ракета не завдала шкоди об’єктам критичної інфраструктури. Місце падіння та залишки ракети виявила пізніше пошукова група.

Що передувало: Вночі та зранку 13 грудня російські агресори завдали масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в зоні відповідальності повітряного командування "Захід".

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Підрозділи протиповітряної оборони та авіація цього ПвК знищили 52 крилаті ракети повітряного і морського базування Х-101/Х-55СМ, "Калібр" та 2 ударних БпЛА типу Shahed.