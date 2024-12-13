Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы показали, как на западе сбили крылатую ракету "Иглой"

Валентина РоманенкоПятница, 13 декабря 2024, 16:19
Воздушные силы показали, как на западе сбили крылатую ракету Иглой
скриншот

Воздушные силы поделились кадрами боевой работы мобильной огневой группы Воздушного командования "Захід" во время утренней массированной атаки врага в пятницу.

Источник: пресс-служба ВС ВСУ

Детали: Сообщается, что во время утренней ракетной атаки РФ 13 декабря командир пулеметного отделения взвода охраны Галицко-Волынской радиотехнической бригады младший сержант Владимир Пшеничняк уничтожил российскую крылатую ракету с переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Реклама:

Указано, что сбитая ракета не нанесла ущерб объектам критической инфраструктуры. Место падения и остатки ракеты обнаружила позже поисковая группа.

Что предшествовало: Ночью и утром 13 декабря российские агрессоры нанесли массированный комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в зоне ответственности воздушного командования "Захід".

РЕКЛАМА:

Подразделения противовоздушной обороны и авиация этого ВвК уничтожили 52 крылатые ракеты воздушного и морского базирования Х-101/Х-55СМ, "Калибр" и 2 ударных БпЛА типа Shahed.

ракетный ударВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Верховная Рада окончательно ликвидировала МСЭК

фотоРада со второй попытки исключила Бойко из комитета по вопросам прав человека

Зеленский – на хотелку Путина уменьшить численность ВСУ: Лучше всего сильная, большая армия

Британия объявила новый пакет военной помощи Украине на $286 млн

видео, обновленоРостовскую область РФ атаковали дроны, горит НПЗ

фото, видеоВ Киеве патрульные "по горячим следам" задержали предполагаемого убийцу

Все новости...
ракетный удар
FT: Россия может запустить "Орешник" по Украине уже в эти выходные
Россияне атаковали объекты энергетики на Львовщине и Ивано-Франковщине: есть попадания
Еврокомиссар по обороне встречал утро в Киеве в укрытии
Последние новости
12:45
ГУР: По подсчетам РФ, потери мобилизованных россиян с сентября 2022 года превысили 98 тысяч
12:40
Не надо толкать Зеленского к переговорам, когда Путин не хочет говорить – Каллас
12:39
Верховная Рада окончательно ликвидировала МСЭК
12:37
БоксБогачук: У меня два прогноза на бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
12:30
В 2024 году в Украине составили более 200 протоколов за буллинг в школах: больше всего - на подростков
12:28
Путин предложил "дуэль": "Пусть определят цель в Киеве и попробуют сбить "Орешник""
12:18
Курс валют на четверг: доллар и евро растут 3 день подряд
12:17
Обнародован рейтинг 60 лучших детских книг 2024 года от "БараБуки"
12:05
Каллас заявила, что Китай будет "громко смеяться", если ЕС и США начнут торговую войну
12:05
Дело о миллионной взятке полковнику СБУ: фигурант пытался из СИЗО заказать убийство свидетеля
Все новости...
Реклама:
Реклама: