Воздушные силы показали, как на западе сбили крылатую ракету "Иглой"

Воздушные силы поделились кадрами боевой работы мобильной огневой группы Воздушного командования "Захід" во время утренней массированной атаки врага в пятницу.

Источник: пресс-служба ВС ВСУ

Детали: Сообщается, что во время утренней ракетной атаки РФ 13 декабря командир пулеметного отделения взвода охраны Галицко-Волынской радиотехнической бригады младший сержант Владимир Пшеничняк уничтожил российскую крылатую ракету с переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

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Указано, что сбитая ракета не нанесла ущерб объектам критической инфраструктуры. Место падения и остатки ракеты обнаружила позже поисковая группа.

Что предшествовало: Ночью и утром 13 декабря российские агрессоры нанесли массированный комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в зоне ответственности воздушного командования "Захід".

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Подразделения противовоздушной обороны и авиация этого ВвК уничтожили 52 крылатые ракеты воздушного и морского базирования Х-101/Х-55СМ, "Калибр" и 2 ударных БпЛА типа Shahed.