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Глава МЗС України Сибіга оцінив шанси "завершення війни 21 січня"

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 грудня 2024, 18:05
Глава МЗС України Сибіга оцінив шанси завершення війни 21 січня
Фото: Офіс президента

Глава МЗС Андрій Сибіга переконаний, що відразу після інавгурації обраного 47-го президента США Дональда Трампа Україна отримає додатковий шанс наблизити справедливий мир. 

Джерело: Сибіга під час публічної дискусії, текст якої наводить LB.ua, "Європейська правда"

Деталі: У міністра поцікавились, чи вірить він особисто, що 21 січня в Україні настане мир. Як відомо, 21 січня стане наступним днем після інавгурації Трампа, який під час виборчої кампанії обіцяв завершити війну між Росією та Україною "за 24 години".

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Сибіга у відповідь дав зрозуміти, що це не просте питання, та зазначив, що він бачить "додатковий шанс" для миру.

"Я переконаний, що ми отримаємо додатковий шанс, додаткові можливості наблизити справедливий мир для України. У цьому я переконаний", – сказав міністр.

Сибіга також окремо прокоментував мирні пропозиції, що з’являються у медіа нібито як варіанти дій майбутнього президента США щодо України. Глава МЗС зауважив, що офіційні пропозиції можуть з'явитися лише після 20 січня.

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"Станом на зараз потрібно без зайвих емоцій ставитися до будь-яких документів, нонпейперів, ідей, які озвучують різні голоси в різних медіа. Тут можна спиратися на те, що це тестування реакції і світу, і України", – сказав міністр.

Що передувало: Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що конкретного "мирного плану Трампа" поки не існує і в команді обраного президента США є лише певні ідеї з цього приводу.

Президент Володимир Зеленський сказав, що не сприймає буквально передвиборчу обіцянку Дональда Трампа завершити війну в Україні "за 24 години".

війнаМЗСТрамп
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