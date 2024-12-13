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Глава МИД Украины Сибига оценил шансы "завершения войны 21 января"

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоПятница, 13 декабря 2024, 18:05
Глава МИД Украины Сибига оценил шансы завершения войны 21 января
Фото: Офис президента

Глава МИД Андрей Сибига убежден, что сразу после инаугурации избранного 47-го президента США Дональда Трампа Украина получит дополнительный шанс приблизить справедливый мир.

Источник: Сибига во время публичной дискуссии, текст которой приводит LB.ua, "Европейская правда"

Детали: У министра поинтересовались, верит ли он лично, что 21 января в Украине наступит мир. Как известно, 21 января станет следующим днем после инаугурации Трампа, который во время избирательной кампании обещал завершить войну между Россией и Украиной "за 24 часа".

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Сибига в ответ дал понять, что это не простой вопрос, и отметил, что он видит "дополнительный шанс" для мира.

"Я убежден, что мы получим дополнительный шанс, дополнительные возможности приблизить справедливый мир для Украины. В этом я убежден", - сказал министр.

Сибига также отдельно прокомментировал мирные предложения, которые появляются в медиа якобы как варианты действий будущего президента США в отношении Украины. Глава МИД отметил, что официальные предложения могут появиться только после 20 января.

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"По состоянию на сейчас нужно без лишних эмоций относиться к любым документам, нонпейперам, идеям, которые озвучивают разные голоса в разных медиа. Здесь можно опираться на то, что это тестирование реакции и мира, и Украины", – сказал министр.

Что предшествовало: Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что конкретного "мирного плана Трампа" пока не существует и в команде избранного президента США есть лишь определенные идеи по этому поводу.

Президент Владимир Зеленский сказал, что не воспринимает буквально предвыборное обещание Дональда Трампа завершить войну в Украине "за 24 часа".

войнаМИДТрамп
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