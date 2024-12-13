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ЗМІ: Зеленський поїде в Брюссель на зустріч з лідерами країн ЄС і НАТО

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникП'ятниця, 13 грудня 2024, 18:51
ЗМІ: Зеленський поїде в Брюссель на зустріч з лідерами країн ЄС і НАТО
Getty Images

Президент України Володимир Зеленський наступної середи, 19 грудня, відвідає Брюссель, де зустрінеться з лідерами країн ЄС і НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters

Деталі: Як зазначили співрозмовники агентства, у Зеленського заплановані зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі.

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Зустріч організовує генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Вона  передбачатиме спільне засідання та кілька двосторонніх зустрічей із Зеленським.

Зеленський планує обговорити підтримку України у війні з Росією.

"Це не буде зустріч, на якій будуть прийняті конкретні рішення, вона буде більш політичною, щоб обговорити найближчі тижні і місяці", – сказало джерело, знайоме з планом зустрічі.

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Сам Зеленський раніше за підсумками телефонної розмови з іспанським прем'єром Педро Санчесом анонсував особисту зустріч з ним "наступного тижня в Брюсселі".

Крім того, Рютте, коментуючи обговорення потенційної мирної угоди між Україною та Росією на Заході, вказав, що всі ці розмови відбуваються без участі глави Кремля Владіміра Путіна.

У цьому контексті він закликав до більшої стриманості в обговореннях і натомість закликав зробити так, щоб Україна брала участь у потенційних переговорах з позиції сили. 

ЗеленськийБельгіяЄСНАТО
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