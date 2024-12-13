СМИ: Зеленский поедет в Брюссель на встречу с лидерами стран ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в следующую среду, 19 декабря, посетит Брюссель, где встретится с лидерами стран ЕС и НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: Как отметили собеседники агентства, у Зеленского запланированы встречи с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши.

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Встречу организует генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Она будет предусматривать совместное заседание и несколько двусторонних встреч с Зеленским.

Зеленский планирует обсудить поддержку Украины в войне с Россией.

"Это не будет встреча, на которой будут приняты конкретные решения, она будет более политической, чтобы обсудить ближайшие недели и месяцы", – сказал источник, знакомый с планом встречи.

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Сам Зеленский ранее по итогам телефонного разговора с испанским премьером Педро Санчесом анонсировал личную встречу с ним "на следующей неделе в Брюсселе".

Кроме того, Рютте, комментируя обсуждение потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией на Западе, указал, что все эти разговоры происходят без участия главы Кремля Владимира Путина.

В этом контексте он призвал к большей сдержанностив обсуждениях и взамен призвал сделать так, чтобы Украина участвовала в потенциальных переговорах с позиции силы.